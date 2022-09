Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: contrat de service NacelleLife avec Spring Airlines information fournie par Cercle Finance • 22/09/2022 à 10:19









(CercleFinance.com) - Safran fait savoir que Safran Nacelles a été sélectionné par la compagnie aérienne chinoise Spring Airlines pour le support des nacelles d'Airbus A320neo équipés de moteurs LEAP-1A de CFM International.



Spring Airlines a ainsi accès à un stock partagé de grands composants de nacelles A320neo (entrées d'air, capots de soufflante, inverseurs de poussée et systèmes d'échappement).



La compagnie aérienne chinoise bénéficie aussi de solutions de maintenance, réparation et révision - Maintenance, Repair and Overhaul - garanties OEM (pièce provenant des fabricants d'équipements aéronautiques) dans la nouvelle station de réparation de Safran Nacelles à Suzhou, en Chine.





Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris -0.41%