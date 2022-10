Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: contrat de service avec AJW Group information fournie par Cercle Finance • 20/10/2022 à 14:54









(CercleFinance.com) - Safran indique que sa filiale Safran Landing Systems a été choisie par AJW Group, dans le cadre d'un contrat de service Landing Life, pour des réparations sur des composants de trains d'atterrissage ainsi que leurs systèmes de freinage et de direction associés.



Dans le cadre de ce contrat exclusif de cinq ans, et en tant que fabricant d'origine (OEM) desdits équipements, Safran Landing Systems assurera des réparations à l'état de l'art sur les Airbus A320 et A330 qui composent la clientèle mondiale d'AJW.



Safran Landing Systems effectuera ces opérations en se basant sur son réseau mondial de centres de maintenance, en France, au Royaume-Uni, à Singapour et au Mexique. Une fois réparé, les équipements seront expédiés aux différents sites mondiaux d'AJW.





