Safran : contrat de maintenance de 5 ans avec China Eastern

(CercleFinance.com) - Safran Landing Systems a signé un contrat d'une durée de cinq ans avec la compagnie chinoise China Eastern pour effectuer les opérations de maintenance des trains d'atterrissage de31 Airbus A330 à partir de l'atelier de Singapour. 'Ce nouvel accord renforce la relation de confiance historique avec China Eastern, avec qui nous avons fondé, en 2016, une société commune à Xi'an pour la maintenance de trains des avions monocouloirs', commente Bruno Chiarelli, Executive VP MRO, Safran Landing Systems. L'atelier de Singapour est une joint-venture avec SIAec (Singapore Airlines Engineering Company) qui compte plus de 300 collaborateurs qualifiés pour la révision des trains d'atterrissage. A ce jour, plus de 9 000 trains d'atterrissage y ont été révisés, précise Safran.

