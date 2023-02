Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Safran: contrat de licence autour des nacelles d'A320neo information fournie par Cercle Finance • 22/02/2023 à 16:17

(CercleFinance.com) - Safran annonce que Safran Nacelles et Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) ont signé un contrat de licence pour la maintenance, la réparation et la révision (MRO) des nacelles de l'Airbus A320neo.



Plus de 2500 nacelles produites par Safran Nacelles sont actuellement en service sur cet avion.



Grâce à cet accord, Safran Nacelles s'assure que les flottes croissantes d'A320neo bénéficient des meilleures qualités de réparation.



De plus, avec le soutien du réseau mondial de stations de réparation de Safran Nacelles et d'AFI KLM E&M, les opérateurs de l'A320neo sont assurés de trouver une station à proximité afin de réduire les temps de réparation et les coûts logistiques.