Safran: contrat d'entretien des H145M de l'armée allemande

(CercleFinance.com) - Safran Helicopter Engines a annoncé hier la signature avec Airbus Helicopters d'un important contrat de support à l'heure de vol pour les moteurs équipant la nouvelle flotte d'hélicoptères Airbus H145M des forces armées allemandes (Bundeswehr).



Ce contrat SBH (Support-By-the-Hour) porte sur le soutien en service et le MRO (maintenance, réparation et révision) de plus de 124 moteurs Arriel 2E, de l'entrée en service de l'hélicoptère jusqu'en 2030.



Ce contrat s'ajoute aux autres contrats SBH déjà signés pour le support des moteurs des hélicoptères H145M LUH SOF et H145 LUH SAR des forces allemandes.





