Safran: contrat avec le groupe chinois GDAT

(CercleFinance.com) - Safran Helicopter Engines a annoncé hier la signature de deux contrats de support à l'heure de vol avec GDAT, pour le soutien des moteurs Makila équipant sa flotte d'hélicoptères Airbus H225, ainsi que des moteurs Arrano équipant les hélicoptères H160 de GD Helicopter Finance (GDHF) opérés par GDAT, qui entreront prochainement en service.



Ces deux contrats de type SBH (soit le service de maintenance à l'heure de vol de Safran Helicopter Engines) couvrent le support en service et le MRO (maintenance, réparation et révision) de 140 moteurs Arrano 1A et Makila 2A1.



Ces contrats seront gérés par Safran Helicopter Engines China, premier fournisseur de moteurs d'hélicoptères dans le pays, avec plus de 500 moteurs en service.



Safran précise qu'en Chine, un hélicoptère sur deux est équipé de moteurs Safran, produits par Safran ou sous licence.





