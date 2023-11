Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: contrat avec flydubai pour 222 moteurs information fournie par Cercle Finance • 14/11/2023 à 16:57









(CercleFinance.com) - flydubai, la compagnie basée à Dubaï, et CFM International ont annoncé un contrat de services pluriannuel couvrant 222 moteurs LEAP-1B pour la flotte de Boeing 737-8/-9 de la compagnie aérienne (en service et en commande). Le contrat couvre également les moteurs de rechange.



flydubai exploite actuellement une flotte de 80 Boeing 737 qui comprend 30 Boeing 737-800 Next Generation, 47 Boeing 737 MAX 8 et 3 Boeing 737 MAX 9.



' Nos appareils propulsés par le LEAP ont apporté à notre compagnie une fiabilité et une durabilité qui contribuent au succès et à l'efficacité de la gestion de notre flotte et de nos opérations, a déclaré Ghaith Al Ghaith, Président-directeur général de flydubai.



' Cet accord avec flydubai permettra à la compagnie de poursuivre sa croissance tout en élargissant notre partenariat de longue date, a déclaré Gaël Méheust, Président-directeur général de CFM International.





