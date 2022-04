Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: confirme ses perspectives pour 2022 information fournie par Cercle Finance • 29/04/2022 à 07:52









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 4 071 ME au 1er trimestre 2022, en croissance de 21,8 % par rapport au 1er trimestre 2021 et de 16,9 % sur une base organique.



L'effet de périmètre représente 20 ME1 (intégralement imputable à l'activité Cabin). L'effet de change s'élève à 184 ME.



Le chiffre d'affaires a augmenté de 18,8 % pour l'activité Propulsion, principalement du fait des activités de services pour moteurs civils, en hausse de 52,9 % (en USD).



Pour les activités Équipements & Défense, le chiffre d'affaires a progressé de 12,3 % au 1er trimestre 2022. Le chiffre d'affaires d'Aircraft Interiors enregistre une hausse de 29,4 % grâce à une base de comparaison favorable au 1er trimestre 2021.



Safran confirme ses perspectives pour 2022 (à périmètre constant, données ajustées). Le groupe vise un chiffre d'affaires compris entre 18,0 et 18,2 MdsE (à un taux de change spot EUR/USD de 1,14 contre 1,18 précédemment), une marge opérationnelle courante d'environ 13,0 % et une génération de cash-flow libre d'environ 2,0 MdsE.





