Safran confirme ses objectifs annuels malgré le fort repli de l'activité au premier trimestre

(AOF) - Safran signe l'une des plus fortes progressions du CAC 40 à la faveur d'un gain de 2,06% à 123,02 euros. Malgré les incertitudes entourant le rythme de reprise du secteur aérien, l'équipementier aéronautique a rassuré les investisseurs en confirmant ses objectifs 2021. Le groupe maintient ainsi le cap sur une décroissance organique du chiffre d'affaires ajusté de 2 % à 4 %; une progression de la marge opérationnelle courante ajustée supérieure à 100 points de base ; et une génération de cash-flow libre au moins au même niveau qu'en 2020 (soit 1,07 milliard d'euros).

En parallèle, Safran a bien l'intention de poursuivre ses efforts visant à réduire ses coûts. " Nous restons flexibles et poursuivons nos efforts qui produiront leurs pleins effets au second semestre et les années suivantes ", a ainsi assuré Olivier Andriès, qui a pris la tête de Safran en début d'année.

Depuis le 31 décembre 2020, les effectifs ont notamment été réduits de plus de 2 000 personnes (y compris les intérimaires).

Ces annonces ont été réalisées à l'occasion du point d'activité du premier trimestre 2021. Une publication qui reste marquée par les stigmates de la crise du Covid-19 et les perturbations majeures qu'elle génèrent sur le transport aérien.

En données ajustées, présentation privilégiée par Safran, le chiffre d'affaires atteint 3,342 milliards d'euros, soit une baisse de 37,9 % sur un an à données publiées. La baisse atteint -34,6 % en organique ; elle concerne toutes les divisions : Propulsion aéronautique et spatiale (-34,2 %), Equipements aéronautiques, défense et aerosystems (-29,4 %) et Aircrafts Interiors (-51,9%).

" La faiblesse du chiffre d'affaires du premier trimestre reflète, au-delà de la base de comparaison, la détérioration du trafic aérien en janvier et février, bien que celui-ci ait montré des signes d'amélioration au mois de mars ", a commenté Olivier Andriès.