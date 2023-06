Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: confirme les discussions avec Raytheon Technologies information fournie par Cercle Finance • 05/06/2023 à 17:51









(CercleFinance.com) - Safran confirme être en discussion pour l'acquisition potentielle de certaines activités de commandes de vol et d'actionnement (ATA 27) de Raytheon Technologies.



'A ce stade, il n'est pas possible d'évaluer la possibilité d'aboutissement de ces discussions ni de préciser les termes d'un éventuel accord' indique le groupe.





Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris -1.29%