Safran: collaboration avec HAL sur le moteur Aravalli

(CercleFinance.com) - Safran fait savoir que Hindustan Aeronautics Limited (HAL) et SAFHAL Helicopter Engines (ou 'SAFHAL', soit la coentreprise entre Safran Helicopter Engines et HAL) ont signé un contrat pour lancer la conception, le développement, la fabrication et le support du moteur de forte puissance de nouvelle génération Aravalli.



Celui-ci sera destiné à motoriser l'hélicoptère IMRH (Indian Multi-Role Helicopter) indien de 13 tonnes et sa version embarquée DBMRH (Deck-Based Multi-Role Helicopter).



Dans le cadre de ce contrat stratégique, SAFHAL travaillera avec ses sociétés mères sur des technologies de moteur, garantissant des performances, une fiabilité et une efficacité opérationnelle de haut niveau.



Les moteurs Aravalli seront conçus pour fonctionner dans les environnements exigeants, dans lesquels ces hélicoptères seront déployés.



Ces moteurs pourront également servir à des usages civils, comme le transport offshore, utilitaire ou encore de VIP.







