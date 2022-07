Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: classé 'meilleur motoriste' par une enquête information fournie par Cercle Finance • 13/07/2022 à 12:17









(CercleFinance.com) - Pour la seconde fois, Safran Helicopter Engines a été classé 'meilleur motoriste' par les lecteurs du magazine Vertical, dans l'enquête Helicopter and Engine Manufacturers.



Depuis 2014, Vertical évalue les hélicoptéristes et les motoristes sur la qualité de leurs produits, services et support.



Safran Helicopter Engines arrive en tête sur le critère de 'satisfaction globale du service', ainsi que dans plusieurs catégories telles que ' le soutien des représentants techniques sur le terrain', 'la qualité de la formation fournie', 'le service AOG', 'l'engagement envers l'amélioration des produits' et 'les services digitaux'.





Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris -0.41%