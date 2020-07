Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : chute du résultat net ajusté au 1er semestre Cercle Finance • 30/07/2020 à 09:17









(CercleFinance.com) - Safran publie un résultat net ajusté part du groupe pour le premier semestre 2020 de 501 millions d'euros, comparé à 1.353 millions sur la même période en 2019, ainsi qu'une marge opérationnelle courante en baisse de 4,8 points à 10,8% du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires ressort à 8.767 millions d'euros, en baisse de 27,6%. Sur une base organique, il recule de 29%, avec notamment une contraction de 33% pour la propulsion, du fait des faibles volumes en première monte (avions civils) et de la baisse des activités de services. En prenant l'hypothèse d'une reprise progressive du trafic aérien, Safran prévoit pour 2020 une marge opérationnelle courante d'environ 10% du chiffre d'affaires et une baisse du chiffre d'affaires ajusté d'environ 35% avec une variation similaire en organique.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +3.86%