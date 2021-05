Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : choisi pour les trains d'atterrissage du Valor V-280 Cercle Finance • 06/05/2021 à 15:35









(CercleFinance.com) - Safran a annoncé jeudi avoir signé un accord portant sur la fourniture des trains d'atterrissage du Valor V-280, un hélicoptère de nouvelle génération proposé à l'armée américaine. Le groupe d'aéronautique et de défense précise que c'est sa filiale Safran Landing Systems qui développera et fabriquera le système d'atterrissage intégré de cet aéronef à rotors basculants. Ce système doit se composer du train d'atterrissage principal, du train d'atterrissage arrière, des roues et freins, du système d'extension-rétraction, du système d'orientation, du système de freinage, et des capteurs associés. Le Valor V-280, développé par Bell Textron, une filiale de Textron, dispose d'une architecture mécanique faisant basculer sa nacelle moteur lors de la transition entre vol horizontal et vol vertical.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +1.54%