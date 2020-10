Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : bute sur 89E, rechute sur 87E Cercle Finance • 12/10/2020 à 17:55









(CercleFinance.com) - Safran bute sur 89E et rechute sur 87E, l'ex-support des 15 juin et 27 juillet. Le titre devrait tenter de s'extraire du 'flag' 85/88E : le risque est que la sortie s'effectue dans le même sens que la tendance primaire qui était baissière (depuis le pullback survenu sous 106,4E le 11 août).

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris -1.87%