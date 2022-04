Safran: boosté par une analyse favorable

Un moteur Leap développé par Safran (crédit photo : Safran / Adrien Daste )

(CercleFinance.com) - Le titre est en forte hausse aujourd'hui (+2%) après l'analyse positive de Stifel.



' Nous réitérons notre note d'achat sur le titre Safran et notre objectif de cours de 140 E (impliquant un TSR de 36 %) et nous maintenons nos estimations d'un BPA supérieurs au consensus avant la fin du premier trimestre 2022 ', annonce Stifel.



Malgré la légère surperformance récente du titre (stable sur le dernier mois contre -2% pour l'indice CAC 40 et -3% pour le Stoxx A&D), le parti pris de Stifel est d'être ' acheteurs avant les résultats, étant donné notre conviction positive sur la demande de pétrole et de gaz '



L'analyste envisage la reprise du marché de l'après-vente (AM) à un rythme soutenu. ' Nous prévoyons un chiffre d'affaires de 4 055 millions d'euros pour le premier trimestre 2022, en hausse de 21 % par rapport à l'année précédente, ce qui est conforme au consensus de 4 042 millions d'euros fourni par l'entreprise. '



La croissance du chiffre d'affaires du segment AM en dollars est de +45% (en phase avec le consensus de +47%).



' Nos estimations du 'BPA ajusté' sont de 4,20 E (inchangé) et de 5,60 E (inchangé) ' ajoute l'analyste.



Depuis le début de l'année 2022, l'action Safran est en baisse de 3%, contre -10% pour l'indice CAC40 et +7% pour l'indice Stoxx A&D.



Le prochain événement au-delà des résultats du premier trimestre est le Farnborough Air Show du 18 au 22 juillet.