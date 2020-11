Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : bondit vers 117,9E, pourrait viser 128/130E Cercle Finance • 16/11/2020 à 10:00









(CercleFinance.com) - Safran bondit vers 117,9E et tente de retracer le zénith des 118,75E du 10 novembre. La sortie 'par le haut' du corridor 82/106E validait un potentiel de +24E et donc un objectif de 130E, un niveau légèrement supérieur au zénith du 4 mars

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +3.96%