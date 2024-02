Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Safran: bond de 72% du RNPG annuel information fournie par Cercle Finance • 15/02/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - Safran dévoile pour 2023 un résultat net part du groupe (RNPG) en hausse de 72% à 2,03 milliards d'euros, ainsi qu'un résultat opérationnel courant de près de 3,17 milliards en données ajustées, soit une marge améliorée d'un point à 13,6%.



A 23,2 milliards d'euros, le chiffre d'affaires ajusté du groupe de hautes technologies s'est accru de 23,6% en organique, dont une croissance de 26,7% de la propulsion 'grâce à une activité soutenue des programmes de moteurs civils tout au long de l'année'.



Un dividende par action de 2,20 euros sera soumis à l'approbation des actionnaires. Pour 2024, toujours en données ajustées, Safran table sur un chiffre d'affaires d'environ 27,4 milliards d'euros et un résultat opérationnel courant proche de quatre milliards.





Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +4.35%