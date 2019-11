Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : bien orienté sur un relèvement d'analyste Cercle Finance • 06/11/2019 à 15:37









(CercleFinance.com) - Safran s'adjuge 2,7% avec le soutien de Credit suisse qui a relevé son opinion de 'neutre' à 'surperformance' sur l'action de l'équipementier aéronautique français, avec un objectif de cours passant de 136 à 162 euros. Il a de nouveau rehaussé ses prévisions sur le dossier après le point sur le troisième trimestre, en raison notamment de la dynamique du réacteur de nouvelle génération LEAP, dont la part de marché auprès de l'Airbus A320neo pourrait encore s'accroître.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris -0.79%