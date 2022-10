Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: bien orienté avec des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 17/10/2022 à 14:20









(CercleFinance.com) - Safran avance de plus de 2% avec le soutien de propos favorables d'Oddo BHF qui, tout en ajustant son objectif de cours de 135 à 129 euros, réaffirme son opinion 'surperformance' et sa préférence pour le titre par rapport à son pair allemand MTU.



'Nous estimons que la dynamique de croissance est plus favorable chez Safran notamment au niveau de l'après-vente', explique l'analyste, qui met aussi en avant une décote plus forte en termes de ratio PE 12 mois par rapport à sa moyenne cinq ans.





Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +3.35%