Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : 'bear trap' sous 133E, retour sur 120E écarté information fournie par Cercle Finance • 14/03/2023 à 14:23









(CercleFinance.com) - Safran nous offre un magnifique exemple de 'cassure/réintégration' avec l'enfoncement des 133E, glissade vers 128E, puis rebond au-delà des 133E, ce qui écarte le signal baissier en direction de 120E.

Mais cela ne délivre pas d'indication pour le moyen terme puisque revoici le titre aux abords de sa zone de neutralité 133,4/137E.





Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +3.31%