Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : baisse de 46% du résultat net ajusté au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 29/07/2021 à 07:42









(CercleFinance.com) - Safran publie un résultat net ajusté (part du groupe) pour le premier semestre 2021 de 269 millions d'euros, comparé à 501 millions un an auparavant, et une marge opérationnelle courante ajustée de 9,6%, en repli de 1,2 point en comparaison annuelle. Le chiffre d'affaires du groupe de hautes technologies a reculé de 21,6% à 6,88 milliards d'euros. Sur une base organique, il affiche un repli de 17,3%, résultant d'une baisse de 34,6% au premier trimestre et d'une hausse de 10% au deuxième. Safran confirme pour l'année 2021 ses prévisions en termes de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle courante, mais vise désormais une génération de cash-flow libre supérieure au niveau de 2020 (et non plus 'au moins au même niveau').

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris -0.45%