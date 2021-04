Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : baisse de 37,9% du CA au 1er trimestre Cercle Finance • 30/04/2021 à 07:42









(CercleFinance.com) - Safran affiche un chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 de 3,34 milliards d'euros, en baisse de 37,9% par rapport à la même période de l'année dernière. Sur une base organique, il a reculé de 34,6%, la baisse concernant toutes les divisions. 'La faiblesse du chiffre d'affaires reflète, au-delà de la base de comparaison, la détérioration du trafic aérien en janvier et février, bien que celui-ci ait montré des signes d'amélioration au mois de mars', explique le directeur général Olivier Andriès. Safran confirme ses objectifs pour l'ensemble de 2021 ainsi que ses hypothèses sous-jacentes 'dans un contexte d'incertitude sur le calendrier de reprise du trafic aérien, avec un risque de retard de la reprise des activités de services pour moteurs civils'.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +2.62%