Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Safran: avancées dans le rachat d'activités de Collins information fournie par Cercle Finance • 06/06/2024 à 09:24









(CercleFinance.com) - Dans le cadre du projet d'acquisition des activités d'actionnement et de commandes de vol de Collins Aerospace, Safran fait part de l'approbation par le gouvernement italien de la vente à Safran de Microtecnica Srl, société regroupant les actifs concernés en Italie.



L'équipementier aéronautique indique avoir pris un certain nombre d'engagements, compatibles avec les objectifs visés par cette acquisition, qui fournissent des garanties adéquates pour les intérêts nationaux italiens.



Au Royaume-Uni, le Secretary of State a examiné la notification faite en vertu du National Security and Investment Act et a informé qu'il ne prendrait aucune autre mesure concernant ce projet d'acquisition, ce qui constitue une autorisation inconditionnelle.



La finalisation de ce projet d'acquisition demeure par ailleurs également soumise à l'obtention d'autres approbations réglementaires, notamment au titre du contrôle des concentrations, et aux conditions de clôture habituelles.





Valeurs associées SAFRAN 213.40 EUR Euronext Paris +0.66%