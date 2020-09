Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : attention si cassure des 97,5E confirmée en clôture Cercle Finance • 08/09/2020 à 14:47









(CercleFinance.com) - Les grands gagnants des séances 'risk-on' sont les grandes perdantes des séances 'risk-off', ce marché reste binaire et les 'fondamentaux' restent aux oubliettes: Safran rechute donc sous 96E et enfonce le support (et seuil pivot) des 97,5E. C'est un signal baissier court terme avec le re-test du plancher des 87E en ligne de mire (règle du balancier sur cassure du plancher du corridor 107/97E).

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris -3.39%