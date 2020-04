Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : assemblée générale à huis-clos Cercle Finance • 20/04/2020 à 07:38









(CercleFinance.com) - Safran annonce qu'à titre exceptionnel, son assemblée générale mixte se tiendra à huis-clos le 28 mai, hors la présence physique des actionnaires, conformément à la règlementation spécifique liée à la lutte contre la propagation de l'épidémie de Covid-19. Les actionnaires sont donc invités à voter à distance préalablement (par internet ou correspondance). Pendant la réunion, il ne leur sera pas possible de poser de questions, ni de déposer des projets d'amendements ou de nouvelles résolutions.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris 0.00%