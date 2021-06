Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : annonce une série de nominations Cercle Finance • 28/06/2021 à 16:40









(CercleFinance.com) - Safran annonce la nomination de Stéphane Cueille en tant que président de Safran Electrical & Powerà compter du 1erjuillet. Il succède à Alain Sauret qui fait valoir ses droits à la retraite. Ingénieur de l'armement, Stéphane Cueille débute chez Snecma de 1998 à 2001 pour travailler sur les matériaux composites à matrice céramique. En mai 2013, il était nommé directeur général d'Aircelle Ltd, la filiale britannique d'Aircelleavant d'être nommé directeur de Safran Tech en 2015 puis directeur Groupe de la Recherche, de la Technologie et l'Innovation en 2016. Diplômé de l'Ecole Polytechnique (1991), Stéphane Cueille, 49 ans, est titulaire d'un DEA de Physique des solides (1995) et d'un doctorat en Physique statistique (1998). Par ailleurs, Eric Dalbies est nommé directeur groupe de la recherche, de la technologie et de l'innovationà compter du 1er juillet 2021, où il remplacera Stéphane Cueille. Après avoir rejoint Snecmaen 1992, Eric Dalbiès était nommé directeur de la dtratégie de Safran en 2013 avant de prendre en charge les fusions et acquisitions (M&A) du groupe deux ans plus tard. Depuis 2018, Eric Dalbies était directeur général adjoint de Safran Helicopter Engines, ainsi que directeur général de Safran Power Units. Âgé de 53 ans, Eric Dalbiès, est diplômé de l'École Polytechnique (1987) et de l'ISAE-SUPAERO (1992). Enfin, Ghislaine Doukhan est nommée Directrice Générale de Safran Power Unitsà compter du 1er juillet 2021, en remplacement d'Eric Dalbiès. Ghislaine Doukhan a débuté sa carrière en 1991 chez Snecma, à la direction des affaires internationales et rejoindra la direction de production trois ans plus tard. En 2015, Ghislaine Doukhan a pris la direction de Safran Analytics, une entité dédiée à la création de valeur à partir des données. Née il y a 54 ans, Ghislaine Doukhan est diplômée d'HEC.

