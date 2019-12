Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : annonce un partenariat avec Outsight Cercle Finance • 05/12/2019 à 16:01









(CercleFinance.com) - Safran et Outsight annoncent ce jeudi un partenariat sur les technologies de mobilité autonome, avec le lancement de la caméra 3D sémantique d'Outsight sur différents types de véhicules, comme les drones et les avions. 'Cet accord s'inscrit dans la stratégie de Safran visant à préparer l'autonomisation des véhicules et des équipements associés. (...) Cet accord permet à nos deux entreprises de mettre en commun leurs compétences pour intégrer les briques technologiques développées par Outsight à travers les produits Safran', a déclaré Martin Sion, président de Safran Electronics & Defense. Le partenariat signé entre Safran et Outsight inclut également des projets de co-développement de solutions combinant les technologies des deux entreprises, pour des applications telles que les véhicules tout-terrain, les drones ou les avions en phase de roulage.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +0.90%