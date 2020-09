Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : annonce plusieurs nominations Cercle Finance • 04/09/2020 à 17:50









(CercleFinance.com) - Le groupe Safran annonce ce soir qu'Olivier Andriès est nommé Directeur auprès du Directeur Général, Philippe Petitcolin, à compter du 10 septembre 2020. Il est membre du Comité Exécutif du Groupe. Comme initialement annoncé, Olivier Andriès succèdera à Philippe Petitcolin en tant que Directeur Général de Safran le 1er janvier 2021. Par ailleurs, Jean-Paul Alary est nommé Président de Safran Aircraft Engines à compter du 10 septembre 2020. Il succède à Olivier Andriès. De même, Cédric Goubet est nommé Président de Safran Landing Systems et succède à Jean-Paul Alary. Enfin, Vincent Caro deviendra à la même date Président de Safran Nacelles, en remplacement de Cédric Goubet.

