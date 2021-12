Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : annonce la nomination de Ricardo Varela information fournie par Cercle Finance • 01/12/2021 à 15:08









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination de Ricardo Varela au poste de Directeur Général de la division Interconnection Systems Americas de Safran Electrical & Power, spécialisée dans les câblages électriques aéronautiques pour l'hémisphère Ouest. Ricardo Varela remplace Jorge Ortega, nommé Président de Safran Cabin. En 2010, il a été nommé directeur général de Safran Engineering Services Americas, puis en 2018, en plus de ses fonctions, il devient directeur des projets Boeing pour la division Interconnection Systems Americas.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +2.85%