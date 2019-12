Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : amorce de correction sous le support des 143,5E Cercle Finance • 16/12/2019 à 19:00









(CercleFinance.com) - A contre courant d'un CAC40 qui vole de records en records depuis fin octobre, Safran dessine l'ébauche d'un 'rounding-top' sous 150E (du 15 au 21 novembre), et même d'une 'tasse avec anse'. Le titre amorce sa correction sous le support des 143,5E en direction de 138E (son support du 3 puis 21 et 23/10). L'objectif suivant sera le comblement du 'gap' des 131,35E du 4 septembre.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris -2.21%