Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Safran: Akasa Air commande plus de 300 moteurs LEAP-1B information fournie par Cercle Finance • 26/01/2024 à 15:40









(CercleFinance.com) - Safran fait savoir que Akasa Air et CFM International (société commune à 50/50 entreSafranAircraft Engines et GE) ont annoncé la signature d'un contrat portant sur l'achat de moteurs LEAP-1B destinés à propulser une flotte de 150 Boeing 737 MAX dont la commande a été annoncée la semaine dernière.



Le contrat comprend également des moteurs de rechange et un contrat de service.



' Nos clients, y compris Akasa, observent une diminution de 15 à 20 % de leur consommation de carburant avec leurs flottes équipées du LEAP, et ce moteur possède la plus grande fiabilité et le meilleur taux d'utilisation de sa catégorie de poussée', a souligné Gaël Méheust, p.d.-g. de CFM International.



Basée à Mumbai (Inde), Akasa Air a débuté ses opérations en août 2022 et ambitionne de devenir l'une des 30 premières compagnies aériennes au monde d'ici la fin de la décennie





Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +1.09%