Safran : adapte un masque de sport pour les soignants

(CercleFinance.com) - Le groupe Safran et Segula Technologies annoncent ce jour poursuivre leur mobilisation dans la lutte contre le COVID-19 en adaptant le masque Easybreath Subea de Decathlon. 'Safran et SEGULA Technologies ouvrent l'accès aux fichiers permettant l'impression 3D, via une licence gratuite, afin que les hôpitaux et les professionnels de santé impriment le kit d'adaptation. Safran a d'ores et déjà fabriqué des kits sur ses imprimantes 3D : 200 masques modifiés sont ainsi mis à disposition des Centres Hospitaliers Universitaires', explique Safran.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris -2.24%