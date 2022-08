Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: acquisition de l'indien Captronic Systems information fournie par Cercle Finance • 01/08/2022 à 12:10









(CercleFinance.com) - Safran annonce que Safran Data Systems, filiale de Safran Electronics & Defense, vient d'acquérir la société Captronic Systems en Inde.



Ces deux dernières décennies, Captronic Systems a développé une expertise particulière dans le développement et la fourniture de bancs de tests automatisés pour les applications aérodéfense, spatiales et automobiles.



Forte d'une équipe de plus de 100 ingénieurs localisés en Inde à Bangalore, Chennai et Thiruvananthapuram, la société regroupe des compétences reconnues dans l'ingénierie système, les radiofréquences, le traitement du signal, l'instrumentation et les tests.



Cette acquisition va permettre à Safran Data Systems d'étendre sa présence en Inde pour faire de ce pays stratégique un pilier supplémentaire de son ambition en Asie.







