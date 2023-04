Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: accord de licence avec Lufthansa Technik information fournie par Cercle Finance • 20/04/2023 à 16:45









(CercleFinance.com) - Safran Nacelles a annoncé hier la signature d'un accord de licence avec Lufthansa Technik pour la maintenance, la réparation et l'entretien (MRO) des nacelles de l'Airbus A320neo.



Lufthansa Technik intègre ainsi le réseau MRO sous licence de Safran Nacelles. La société sera désormais en mesure d'effectuer des activités de maintenance sous garantie, des réparations et des modifications certifiées par Safran Nacelles, le fabricant des nacelles de l'A320neo.



Plus de 2 500 nacelles produites par Safran Nacelles sont actuellement en service sur les Airbus A320neo équipés de moteurs LEAP-1A de CFM International.



'En tant que fabricant de nacelles, Safran Nacelles se réjouit de partager avec Lufthansa Technik notre expérience et nos standards de qualité. Les opérateurs des nacelles A320neo peuvent être assurés de bénéficier des meilleures réparations dans un vaste réseau de stations mondial', a commenté Alain Berger, Directeur du support et des services clients de Safran Nacelles.





