Safran : accord avec IndustriAll Europe pour l'emploi

(CercleFinance.com) - Safran annonce avoir conclu un accord européen avec la fédération syndicale IndustriAll Europe, accord qui 'entend préserver l'emploi à travers le développement des compétences et la sécurisation des parcours professionnels'. Cet accord, concernant tous les salariés dans l'Union européenne, en Suisse et au Royaume Uni, s'articule autour de l'anticipation des besoins en compétences, la formation et l'accompagnement de la mobilité professionnelle. Il fixe, pour la première fois, un objectif chiffré en matière de formation. En cas de difficultés pouvant avoir des conséquences sur l'emploi, des mesures seront mises en place en vue de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +1.20%