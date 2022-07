Safran: accord avec Hyundai pour les véhicules aériens information fournie par Cercle Finance • 20/07/2022 à 11:29

(CercleFinance.com) - Hyundai Motor Group et Safran ont signé un protocole d'accord pour explorer et identifier les opportunités possibles qu'offre le secteur de la mobilité aérienne avancée (AAM).



Hyundai Motor et Safran vont explorer une potentielle coopération dans différents domaines, portant notamment sur les systèmes de propulsion électrique, l'avionique et les commandes de vol, les intérieurs de cabine.



Jaiwon Shin, président de la division Mobilité Aérienne Avancée de Hyundai Motor, a déclaré: ' Safran devient l'un des partenaires les plus importants pour promouvoir le développement des systèmes de mobilité aérienne de Hyundai Motor. '



Alexandre Ziegler, vice-président exécutif senior, Affaires Publiques et Internationales de Safran a déclaré: ' Avec la signature de ce protocole d'accord, Safran démontre clairement sa volonté de soutenir Hyundai, l'une des entreprises les plus ambitieuses en matière de mobilité aérienne avancée, en apportant une expérience considérable dans l'aéronautique et les hautes technologies, ainsi qu'une précieuse expertise en termes de certification pour accélérer le développement de Hyundai et concrétiser l'entrée en service des véhicules aériens. '