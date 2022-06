Safran: accord avec Flying Green pour le carburant SFCO2 information fournie par Cercle Finance • 16/06/2022 à 14:49

(CercleFinance.com) - Flying Green et Safran Aircraft Engines ont signé un Memorandum of Understanding (MoU) pour l'utilisation du service d'optimisation de la consommation de carburant SFCO2.



Les deux sociétés entendent développer des études collaboratives sur le déploiement de SFCO2 pour la nouvelle flotte d'Airbus A320neo et A321neo de la compagnie basée à Orly, afin d'évaluer les bénéfices obtenus en matière d'émissions de CO2 et de coûts d'opérations.



Ce MoU prévoit également un déploiement de SFCO2 dans la nouvelle académie de Flying Green afin de former les pilotes de la compagnie aux techniques d'économies de carburant.



Flying Green et Safran Aircraft Engines ont également signé un accord cadre pour équiper les huit appareils de la compagnie, qui entreront en service entre 2023 et 2027, avec le moteur LEAP-1A 1 de nouvelle génération de CFM International.