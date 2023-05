Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: accord autour des nacelles avec Figeac Aéro information fournie par Cercle Finance • 30/05/2023 à 18:16









(CercleFinance.com) - Figeac Aéro annonce aujourd'hui la signature d'un nouvel accord avec Safran Nacelles, un leader mondial de l'intégration de nacelles d'avion, d'une valeur d'environ 140 ME sur 10 ans.



L'accord porte sur la production en France et au Maroc de milliers de pièces métalliques à forte valeur ajoutée pour les nacelles des Airbus A320neo, équipés de moteurs LEAP-1A.



'Nous pouvons être particulièrement fiers de ce nouvel accord historique, qui renforce notre positionnement stratégique sur les nacelles de l'A320neo/LEAP-1A, un programme en forte croissance', a réagi Jean-Claude Maillard, Président Directeur Général du Groupe Figeac Aéro.





