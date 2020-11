Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : a signé un contrat avec Zhejiang Loong Air Cercle Finance • 13/11/2020 à 15:23









(CercleFinance.com) - Zhejiang Loong Air a signé un contrat à l'heure de vol d'une durée 12 ans avec CFM International (CFM). Le contrat porte sur les moteurs LEAP-1A équipant les 19 avions A320 et A321neo en location de la compagnie aérienne. L'accord comprend également une commande de quatre moteurs de rechange LEAP-1A. Loong Air a déjà pris livraison de 21 A320neo équipés de moteurs LEAP-1A. CFM Services garantit les coûts de maintenance des moteurs LEAP-1A des compagnies aériennes sur la base d'un montant en dollar par heure de vol du moteur.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris -0.26%