Safran : a sélectionné Orange pour 2 sites de production

(CercleFinance.com) - Orange Business Services a été sélectionné par Safran Aircraft Engines pour équiper deux sites de production de sa solution IoT de suivi intelligent. À l'aide de trackers, la solution permet de localiser avec précision des emplacements à moins de trois mètres dans un environnement complexe. Les trackers ont été placés sur plus de 15 000 outils spécifiques et 250 antennes ont été installées dans deux usines françaises : Villaroche et Saint-Quentin-en-Yvelines, qui mesurent respectivement 55 000 et 20 000 mètres carrés. Les équipes de ces deux usines peuvent utiliser les données des trackers pour savoir où se trouvent leurs outils suivis - à distance et en temps réel - à l'aide d'une plateforme logicielle intégrée adaptée par Orange Business Services.

