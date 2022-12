Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: a remporté le marché des moteurs Tyne de l'ATL2 information fournie par Cercle Finance • 22/12/2022 à 12:43









(CercleFinance.com) - Le ministère des armées annonce aujourd'hui que la Direction de la maintenance aéronautique (DMAé) a notifié, le 14 décembre, le marché IROISE consacré au Maintien en condition opérationnelle (MCO) des moteurs Tyne équipant les avions Atlantique 2 (ATL2) à la société Safran Aircraft Engines pour une durée de 18 ans.



'Ce marché fait de la disponibilité une priorité pour répondre aux besoins de la Marine Nationale. Il s'inscrit ainsi pleinement dans le plan de transformation du MCO aéronautique mené par la DMA', indique le ministère.



Le communiqué précise que l'Atlantique 2 est le seul aéronef de patrouille maritime de fabrication française en service depuis la fin des années 90 conçu pour la lutte anti-sous-marine armée.



22 appareils assurent les missions au départ de la métropole ainsi qu'au-dessus de divers théâtres d'opérations.





