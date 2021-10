Safran a inauguré son nouveau centre de R&D dédié à l’électronique à Valence

(AOF) - Safran a inauguré aujourd’hui son nouveau centre de Recherche & Développement dédié à l’électronique à Valence. « Ce nouvel établissement de 4 580 mètres carrés, au dernier standard de l’éco-responsabilité, accueille les activités de R&D pour relever les défis des nouvelles technologies d’électronique hautement intégrées », a expliqué l'équipementier pour l'aérospatiale et la défense.

Plus de 120 personnes, dont près de trois quarts d'ingénieurs et 11 experts, disposent de laboratoires occupant un tiers de la surface du site, dont plus de 580 mètres carrés de salles blanches.

" L'inauguration de ce centre d'excellence électronique est une étape majeure pour Safran. Ce centre de R&D va nous permettre d'innover et de répondre aux besoins de puces, de solutions et de systèmes embarqués toujours plus intelligents, et contribuer à garantir un haut niveau de satisfaction pour nos clients avionneurs et de défense ", a déclaré Martin Sion, président de Safran Electronics & Defense.

Le long chemin de l'avion du futur

Le commissaire européen Thierry Breton veut lancer une alliance pour " l'aviation zéro émission ", afin de préparer les investissements nécessaires, identifier les éventuels obstacles et favoriser les partenariats public-privé. Cette alliance s'inscrirait dans la feuille de route européenne " Destination 2050 ", avec notamment l'engagement de réduire de 50% les émissions de CO2 du transport aérien. Le lancement par Airbus d'un premier avion de ligne " zéro émission " dès 2035 en sera l'un des projets phares. Un cadre clair pour l'utilisation d'avions commerciaux fonctionnant avec 100% de carburants issus de la biomasse, dit biofuel, ou à l'hydrogène doit être établi. D'après l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), les appareils ne sont pour le moment certifiés que pour voler avec 50 % de biofuel.