Safran : +4% vers 93,4E mais tendance toujours baissière information fournie par Cercle Finance • 17/06/2022 à 15:00









(CercleFinance.com) - Safran grimpe de +4% vers 93,4E : le titre repasse au-dessus de l'ex-support majeur des 92E des 7 mars puis 9 et 24 mai.

Le titre reste cependant ancré dans son canal baissier et le prochain support moyen terme se situe vers 85E, niveau testé le 25/26/09/2020.





