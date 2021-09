Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : -3%, surveiller le support des 101,64E information fournie par Cercle Finance • 14/09/2021 à 17:33









(CercleFinance.com) - Safran rechute de -3% vers 103,8E et poursuit sa glissade au sein d'un canal baissier inauguré sous 127E le 24 juin dernier: la tendance est clairement négative et les coups de boutoir à la baisse s'enchainent: il faut surveiller le support des 103E (c'est à dire le plancher de début février dernier). Sous 101,64E (récent support), le titre risquerait alors de rejoindre la zone des 85E de début octobre 2020.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris -3.39%