Safran : +3%, s'épargne la cassure des 100E, teste les 104E

(CercleFinance.com) - Safran bondit de +3%, et parvient à préserver les 100E: le titre teste les 104E dans la foulée, l'ex-plancher du 19 au 23 août. La tendance baissière issue du zénith des 127E du 25 juin n'est pas invalidée mais le titre sort du 'territoire de correction' (c'est à dire -20%). La sortie de canal baissier pourrait se situer au-delà de 106E... à suivre.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +2.14%