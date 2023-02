Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: 1er vol d'un NH90 avec du carburant durable information fournie par Cercle Finance • 10/02/2023 à 17:34









(CercleFinance.com) - Safran fait savoir aujourd'hui que Safran Helicopter Engines, accompagné de TotalEnergies et Airbus Helicopters, a soutenu la Direction générale de l'armement (DGA) dans la conduite du premier vol d'essai d'un hélicoptère NH90, au cours duquel l'un de ses deux moteurs RTM322 a fonctionné avec du carburant d'aviation durable (CAD).



Le carburant durable a été produit par TotalEnergies à partir d'huiles de cuisson usagées selon la technologie HEFA (hydrotraitement des huiles et des graisses).



Il présente une empreinte carbone quatre fois moins importante que celle d'un carburant d'origine fossile, respectant ainsi le critère d'un abattement de 65 % exigé par l'UE pour les carburants bas carbone.



Effectué le 3 févier, ce vol d'essai 'amorce une dynamique de décarbonation au sein des armées avec l'ambition de réduire progressivement la part des carburants fossiles dans les opérations des hélicoptères militaires', analyse Christian Caneilles, Directeur des programmes Heavy Helicopter Engines chez Safran Helicopter Engines.





