Safran : -10%, incursion sous les 101E (à préserver)

(CercleFinance.com) - A l'image du tourisme et du secteur aérien, Safran prend de plein de fouet la menace d'une nouvelle pandémie avec un variant à la virulence inconnue: le titre plonge de -10%, et effectue une incursion sous les 100E. Le support majeur des 101,64E du 8 septembre a été brièvement enfoncé, il peut encore être préservé. Dans la négative, le prochain support se situerait vers 84E (testé de mi-février à mi-mars 2018, puis le 30 septembre 2020).

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris -8.95%