Safe: premiers déploiements de l'implant Sycamore en Suisse

information fournie par Cercle Finance • 12/06/2024 à 18:24









(CercleFinance.com) - Safe Orthopaedicsannonce les premières implantations de dispositifs Sycamore par le Pr. Maestretti, à l'hôpital cantonal de Fribourg, en Suisse.



Pour rappel, Sycamore est un implant unique qui permet de réaliser des opérations mini-invasive afin de traiter les fractures vertébrales par compression, améliorer la mobilité, rétablir la hauteur de corps vertébraux et réduire le mal de dos (cyphoplastie à ancrage pédiculaire).



Selon Safe, ce dispositif constitue 'une solution novatrice au traitement des fractures du rachis'.



Nous sommes particulièrement confiants sur le déploiement de cette solution qui confirme plus que jamais notre positionnement de pionnier dans les dispositifs prêts à l'emploi, pour le traitement des pathologies du rachis et plus particulièrement de ses fractures', a commenté Pour Nicolas Papillon, Directeur Général de Safe Orthopaedics.





Valeurs associées SAFE 0.00 EUR Euronext Paris -50.00%