Safe: placé en redressement judiciaire, le titre décroche

(CercleFinance.com) - Safe, un spécialiste des technologies prêtes-à-l'emploi pour la chirurgie du dos, a annoncé mercredi avoir été placé en redressement judicaire.



Le groupe avait annoncé à la fin du mois de juillet la suspension du contrat de financement conclu avec le fonds d'investissement Alpha Blue Ocean et sa volonté d'initier des démarches en vue de l'ouverture d'une procédure collective.



Les procédures de redressement judicaire - qui concernent la société et ses filiales françaises - a été prononcée lundi dernier par le Tribunal de Commerce de Pontoise, avec une période d'observation de six mois.



En se plaçant sous la protection du tribunal de commerce, Safe dit vouloir poursuivre les restructurations initiées depuis le début de l'année afin de reconstituer sa trésorerie.



Dans un communiqué, la société assure avoir l'intention de travailler activement avec l'administrateur judicaire nommé par le tribunal afin d'établir un plan d'échelonnement et de remboursement de ses dettes.



Safe souligne que sa priorité est de rechercher des financements ou des partenariats stratégiques susceptibles de garantir la pérennité à long terme de l'entreprise.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Safe décrochait de 24% mercredi suite à cette annonce.





